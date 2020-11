In einer Firma für Klebstoffe und chemische Produkte in Kleinkarlbach im Kreis Bad Dürkheim hat es am Freitagmorgen gebrannt. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt, der Schaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Anwohner hätten heute Morgen gemeldet, dass aus dem Dach der Firma hohe Flammen schlagen. Laut ersten Ermittlungen hatten Kartons in einem offenen Container, der zwischen zwei Gebäudeteilen steht, Feuer gefangen und den Brand ausgelöst. Auch dort gelagerte Holzpaletten und leere Kunststoffteile hätten gebrannt. Das Feuer habe anschließend auf das Firmendach übergegriffen, und das Gebäude und eine Produktionsmaschine beschädigt. Mehr als 70 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen und hätten den Brand gelöscht. Zur Brandzeit waren lediglich Sicherheitsmitarbeiter der Firma vor Ort. Die Polizei schließt einen technischer Defekt als aus, sie geht derzeit von fahrlässiger Brandstiftung aus.