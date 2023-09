250.000 Euro Schaden bei Brand in Böhl-Iggelheim

per Mail teilen

Bei einem Brand am Samstagnachmittag in Böhl-Iggelheim ist ein Schaden von 250.000 Euro entstanden. Wie die Polizei Rheinpfalz mitteilte, fing das Gebäude in der Kirchenstraße gegen 14:40 Uhr Feuer. Zwei Menschen wurden bei dem Unglück leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.