per Mail teilen

Die Frau, die am Karfreitag bei einem Feuer im südpfälzischen Böbingen ums Leben gekommen ist, ist an Rauchgas-Vergiftung gestorben. Die Staatsanwaltschaft Landau hat das Obduktionsergebnis bekannt gegeben. Nach bisherigen Ermittlungen sei das Feuer in der Wohnung der Verstorbenen ausgebrochen. Anhaltspunkte für einen technischen Defekt sowie für eine vorsätzliche Brandlegung gebe es nicht. Auch gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Bei dem Feuer war ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden.