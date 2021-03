per Mail teilen

Schwarze Rauchwolke über der BASF: Die Ursachen für den Brand und den Austritt giftiger Gase auf dem BASF-Gelände am Mittwoch sind noch unklar. Das teilte das Unternehmen mit. Mindestens 150 Kilogramm einer Chemikalie gelangten in den Rhein.

Am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr konnte das Feuer nach rund vier Stunden gelöscht werden, so ein BASF-Unternehmenssprecher. Über Kühlwasserkanäle seien mindestens 150 Kilogramm einer Chemikalie (Methyldiethanolamin) in den Rhein gelangt. Wie viel des Stoffes genau ausgelaufen sei, werde derzeit noch geprüft. Der Stoff sei als schwach wassergefährdend eingestuft.

BASF-Mitarbeiter vorosrglich in die Ambulanz gebracht

Ein Mitarbeiter, der sich in der Nähe der Austrittsstelle befand, sei vorsorglich zur Beobachtung in die Werksambulanz gebracht worden. Wie ein BASF-Sprecher inzwischen bestätigte, geht es ihm gut. Der Mitarbeiter würde mittlerweile auch schon wieder arbeiten.

Überschüssige Gase würden über Fackeln verbrannt. Die Umweltmesswagen der BASF hätten keine erhöhten Werte festgestellt. Wie hoch der Schaden ist, sei derzeit noch unklar.