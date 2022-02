Ein Toter bei Wohnhausbrand

per Mail teilen

Bei einem Wohnhausbrand in Frankenthal ist am späten Samstagabend ein 63-jähriger Mann ums Leben gekommen. Alle anderen Bewohner des Hauses konnten sich nach Angaben der Polizei rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr hatte das Feuer eine halbe Stunde nach der Alarmierung unter Kontrolle. Sie fand die Leiche des Mannes im Gebäude. Zwei Meerschweinchen, die noch in der Wohnung waren, konnten lebend gerettet werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten laut Feuerwehr bis 4.30 Uhr. Viele kleine Glutnester seien immer wieder aufgelodert.

Das Haus ist laut Feuerwehr nicht bewohnbar. Das Technische Hilfswerk überprüfte die Standfestigkeit und verschloss die Zugänge zum Gebäude. Die Menschen seien bei Bekannten untergekommen, hieß es. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur genauen Todesursache aufgenommen.

Die Feuerwehren Frankenthal und Bobenheim-Roxheim waren mit 41 Kräften und 9 Fahrzeugen im Einsatz.

Parallel zum Einsatz im Frankenthaler Nordend wurde die Feuerwehr gegen 1.38 Uhr noch zu einem Einsatz im Süden der Stadt gerufen. Hier hatte jedoch nur ein Rauchmelder einen Fehlalarm ausgelöst.