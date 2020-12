Ein Feuer hat in Weisenheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) am frühen Freitagmorgen ein Gebäude mit Ferienwohnungen zerstört. Nach Angaben der Polizei hatte es zuerst in einer Scheune gebrannt. Noch während der Löscharbeiten hätten die Flammen dann auf das angrenzende Gebäude übergegriffen. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere hunderttausend Euro. Zur Brandursache gibt es noch keine Informationen.