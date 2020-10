In der letzten Nacht hat es in einem Wohnhaus in Deidesheim gebrannt. Wegen des Dachstuhlbrandes mussten die Bewohner das Gebäude nach Polizeiangaben verlassen und wurden anderweitig untergebracht. Das Feuer habe auf das Dach des Nachbarhauses übergegriffen. Die Feuerwehr habe es aber schnell löschen können. Den Schaden schätzt die Polizei in Deidesheim auf 25.000 Euro. Die Brandursache ist unklar.