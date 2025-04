Ein Brand auf dem Anwesen eines Feuerwehrmanns in Wachenheim hat die Feuerwehren im Kreis Bad Dürkheim am Wochenende in Atem gehalten. Der Feuerwehrmann hatte noch selbst versucht, zu löschen.

Es war eine lange und schwierige Nacht für rund 70 Feuerwehrleute aus Wachenheim, Haßloch und Bad Dürkheim. Genauer gesagt dauerte der Einsatz von "17.55 Uhr am vergangenen Samstag bis um 8 Uhr morgens am Sonntag", sagt Thomas Münch, Wehrführer der Wachenheimer Feuerwehr dem SWR am Montag. In der Garage eines Feuerwehrmanns ist am Samstag in Wachenheim ein Feuer ausgebrochen. Die Gefahr: Der Brand drohte auf das Haupthaus überzugreifen. Feuerwehr Wachenheim Insgesamt seien mehr als 100 Rettungskräfte von Feuerwehr, THW und Polizei im Einsatz gewesen. Das Feuer war am Samstagnachmittag in einer Garage ausgebrochen und griff auf einen Schuppen über, der an das Haupthaus angebaut ist. Wir haben das Haupthaus halten können! "Wir haben das Haupthaus halten können", sagt Thomas Münch. Das Besondere: Garage, Schuppen und Haus gehören einem Feuerwehrmann. Löscharbeiten bei Feuerwehrmann in Wachenheim schwierig "Der Kollege wollte den Brand löschen, aber er hatte keine Chance", so der Wachenheimer Wehrleiter. Und auch seine Leute und die Wehren aus Haßloch und Bad Dürkheim hatten einige Schwierigkeiten mit dem Brand. "Der Brand selbst war schnell gelöscht", berichtet Thomas Münch. Schwierig sei es allerdings gewesen, möglichst nah an die Brandstelle zu kommen. Denn die Straße zu dem Brandort werde gerade saniert. "Zudem sind die Häuser dort sehr verschachtelt", so der Wachenheimer Feuerwehrchef. Haus des Feuerwehrmanns in Wachenheim bewohnbar Sprich: Die Gefahr, dass das Feuer auf das Haupthaus und andere Gebäude übergreifen würde, war groß. Am Ende waren die Retter aber erfolgreich. Sie haben verhindert, dass das Haus ihres Kollegen abbrennt. Allerdings ist es derzeit nicht bewohnbar. "Der Kollege kann mit seiner Familie aber in ein anderes Objekt einziehen, das ihm angeboten wurde", sagt Thomas Münch. Insgesamt handele es sich um fünf Personen. Eine Garage und ein Schuppen brannten in Wachenheim im Kreis Bad Dürkheim ab. Beides gehört einem Feuerwehrmann, der noch selbst versuchte zu löschen - ohne Erfolg. Feuerwehr Wachenheim Ursache nach gefährlichem Brand in Wachenheim noch offen - Hoher Sachschaden Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 400.000 Euro. Der Schuppen wurde noch in der Nacht auf Sonntag vom THW abgerissen - dafür musste die Weinstraße in dem Bereich zeitweise voll gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei in Neustadt ist die Brandursache noch offen. Brandermittler der Kriminalinspektion Neustadt hätten am Montag die Ermittlungen aufgenommen und müssten sich erstmal einen Überblick verschaffen. Nur so viel steht laut Polizei Neustadt fest: "Der Ausbruch des Brandes war im Bereich der angrenzenden Garage." Einen Bericht der Tageszeitung "Rheinpfalz", wonach ein E-Bike den Brand in der Garage ausgelöst hat, bestätigte die Polizei dem SWR nicht.