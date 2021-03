Nach dem Brand in einem Werksteil der BASF, sind laut der zuständigen Dienstaufsichtsbehörde keine Chemierückstände mehr im Rhein nachweisbar. Das hat eine Sprecherin der Behörde erklärt. Man habe in den letzten drei Tagen entsprechende Wassersproben genommen und keinerlei Auffälligkeiten mehr registriert. Zur Brandursache könne man aktuell noch nichts sagen. Am vergangenen Mittwoch hat es auf dem Werksgelände in Ludwigshafen gebrannt. Mit dem Löschwasser sind auch chemische Stoffe ungeklärt in den Rhein gelangt.