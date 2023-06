Hitze-Brand in der Vorderpfalz

In der Vorderpfalz hat es am Dienstagnachmittag einen Flächenbrand bei Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) gegeben. Das Feuer war nach Angaben der Feuerwehr am späten Nachmittag auf einem Feld ausgebrochen.

Wie die Feuerwehr Böhl-Iggelheim am Mittwoch mitteilte, ging um 17 Uhr ein Alarm ein, dass ein Getreideacker in der Nähe eines Waldstücks brennt. Der Brand habe sich sehr schnell ausgebreitet; eine Fläche von etwa drei Fußballfeldern stand in Flammen. Auch eine Heupresse brannte. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Dienstagabend. Auch eine Heupresse wurde zerstört. freiwillige Feuerwehr Böhl-Iggelheim Feuerwehr löscht brennendes Feld in Böhl-Iggelheim Die Feuerwehr Böhl-Iggelheim forderte Verstärkung aus Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) und Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) an. Gemeinsam brachten die etwa 50 Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten etwa vier Stunden. Dabei sei auch eine Drohne zum Einsatz gekommen.