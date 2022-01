Pfalz: Booster-Impfungen für Kinder ab 12 gestartet

In der Vorder- und Südpfalz haben die ersten Kinder und Jugendlichen ab 12 Jahren ihre Booster-Impfung bekommen. Das berichtet unter anderem die kommunale Impfstelle in Bad Dürkheim. Das Impfzentrum in Wörth beginnt nach Angaben der Kreisverwaltung ab sofort mit Auffrischungsimpfungen für Menschen ab 12 Jahren. Laut einer Sprecherin habe es bereits vor mehreren Wochen Anfragen von Eltern gegeben. Auch die kommunale Impfstelle in Landau bietet ab sofort Termine an. Das Land Rheinland-Pfalz hatte kurzfristig mitgeteilt, dass im neuen Jahr auch Jugendliche ab 12 Jahren die Corona-Auffrischungsimpfung bekommen können. Der Abstand zur Zweitimpfung muss mindestens drei Monate betragen. Termine in den Impfzentren und Impfstellen gibt es über die Zentrale Internetseite des Landes.