Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Ludwigshafen gefunden

Bei Bauarbeiten ist in Ludwigshafen eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, soll die Entschärfung im Laufe des Freitags erfolgen.

Der 500 Kilogramm schwere Blindgänger ist in der Grünanlage auf Höhe der Friedrich-Ebert-Halle entdeckt worden. "Der Kampfmittelräumdienst und die Feuerwehr Ludwigshafen begaben sich daraufhin zur Fundstelle, welche derzeit der Kommunale Vollzugsdienst absichert", so die Stadt. Momentan gehe von der Bombe keine Gefahr aus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen müssen am Freitag in einem Sicherheitsradius von 500 Metern die Menschen ihre Wohnungen und Büros verlassen. Dies soll bis 9 Uhr am Morgen erfolgen. Betroffen sind etwa 3.400 Menschen, die in diesem Bereich leben.

Der Radius für die Evakuierung zur Bombenentschärfung in Ludwigshafen am 3. Dezember. Stadt Ludwigshafen

Alle Betroffenen, die für die Zeit der Evakuierung und Entschärfung eine Unterkunft benötigten oder ihre Wohnung nicht ohne fremde Hilfe verlassen könnten sowie Fragen zur Evakuierung hätten, könnten sich noch bis Donnerstagabend (22 Uhr) unter dem Gefahren-Informationstelefon 5708-6000 melden, so die Stadt. "Dieses Angebot gilt ausdrücklich auch für Personen, die sich in einer behördlich angeordneten Corona-Absonderung befinden", so die Verantwortlichen.

Außerdem könnten an diesem Tag keine Beerdigungen auf dem Friedhof in diesem Bereich stattfinden. Am Donnerstag um 16 Uhr will die Stadtverwaltung über weitere Schritte informieren.