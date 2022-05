Böhl-Iggelheim: Rollerfahrer nackt und betrunken am Weiher

Ein 34-Jähriger in Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) hat einen ganz eigenen Weg gefunden, mit den sommerlichen Temperaturen umzugehen. Die Polizei war nicht ganz so begeistert.

Den Beamten der Polizei in Schifferstadt wurde am Dienstagnachmittag gemeldet, dass ein Rollerfahrer offenbar betrunken in Richtung Böhl-Iggelheim unterwegs sei. Die Polizei begab sich zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim auf die Suche und fand den Mann schließlich an einem Badesee: schlafend, nackt und offenbar noch immer völlig betrunken: Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,23 Promille.

Der Niederwiesenweiher in Böhl-Iggelheim - hier schlief der Mann seinen Rausch aus. dpa Bildfunk Fotograf:Uwe Anspach

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es grundsätzlich erlaubt ist, nackt und betrunken an einem Weiher zu schlafen. Roller fahren ginge in dem Zustand aber gar nicht. Entsprechend müsse der Mann nun mit einer Strafanzeige und gegebenfalls auch mit einem Verfahren rechnen.