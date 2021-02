per Mail teilen

Der Gemeinderat von Bobenheim-Roxheim hat den Pachtvertrag für den Badestrand am Silbersee neu vergeben. Nach Auskunft der Gemeinde übernimmt zum 1. Mai ein Gastrounternehmen aus Worms den Kioskbetrieb und die Parkplatzbetreuung. Einzelheiten würden noch verhandelt. An Sommertagen kommen täglich bis zu 2.000 Badegäste zum Badestrand am Silbersee bei Bobenheim-Roxheim. Wegen der Corona-Bestimmung war die Besucherzahl zuletzt auf 800 Badegäste beschränkt worden.