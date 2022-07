Bei dem Brand in einem Elektro-Installationsunternehmen in Bobenheim-Roxheim Ende Juni ist ein Gesamtschaden von rund einer Million Euro entstanden. Wie die Staatsanwaltschaft heute mitteilte, werde nach wie vor nach der Brandursache geforscht. Die Kriminalpolizei hat mehrere Brandsachverständige und Brandermittler hinzugezogen. Das Feuer war am 30. Juni am frühen Morgen ausgebrochen. Das gesamte Gebäude mit Waren und Werkstatt war ausgebrannt.