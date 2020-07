Vor einem Jahr wütete ein Tornado in der Pfalz. In den Gemeinden Bobenheim am Berg und Battenberg wurden einige Häuser und eine Kirche stark beschädigt, auch Weinberge und Waldgebiete.

Ein Jahr nach dem Tornado sind die Schäden an den Häusern überwiegend von den Versicherungen bezahlt worden. Das sagte Dietmar Leist, der Ortsbürgermeister von Bobenheim am Berg dem SWR. Die beschädigten Häuser wurden zeitnah instandgesetzt. Der Tornado hatte vor allen Dingen in einer Straße am Ortsrand von Bobenheim am Berg mehrere Häuser beschädigt – zum Teil erheblich.

Schäden in Weinberg nicht übernommen

In mehreren Häusern richtete er auch innen Schäden an. In der Umgebung wurden rund 70 Hektar Weinberge zerstört. Nach Angaben eines örtlichen Winzers wurden seine Schäden von rund 200.000 Euro aber nicht von der Versicherung übernommen.

In Weinbergen wurden ganze Rebzeilen umgeknickt SWR Archivfoto

Schäden am Kirchturm noch sichtbar

In Battenberg waren ebenfalls Häuser beschädigt worden. Auch Tische und Überdachungen, die für die Kerwe aufgebaut waren, wurden davongeweht und zerstört. Die Schäden konnten aber rasch repariert werden, bis auf die an der evangelischen Kirche.

Inneneinrichtungen wurden auch verwüstet SWR Archivfoto

Die Instandsetzung des Kirchturms, der nicht nur durch den Tornado beschädigt wurde, sondern insgesamt instabil ist, werde die Gemeinde lange und intensiv beschäftigen, so der Bürgermeister. Noch immer ist das Dach mit Folie abgedeckt. Nach Angaben des Bürgermeister Peter Schmidt liegt das aber am Architekten, der "nicht zu Potte kommt".

Der Tornado war am 12. Juli vergangenen Jahres über Bobenheim und Battenberg hinweggezogen. Dabei waren auch mehr als vier Hektar Wald im Leininger Land komplett zerstört worden. Nach Angaben des Forstamtes habe man mit zahlreichen privaten Baumpflanzaktionen versucht, die fehlenden Flächen wieder aufzuforsten. Der Wald brauche aber rund 40 Jahre, um sich wieder zu erholen.