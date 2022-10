Ausgebüxte Würgeschlange von Insheim - hier hatte sie sich versteckt

per Mail teilen

Aufatmen an der Südlichen Weinstraße: Eine seit Freitagabend verschwundene Boa Constrictor ist wieder aufgetaucht. Zuvor war in der gesamten Nachbarschaft von Insheim nach der Würgeschlange gesucht worden.

In der Nacht auf Samstag hatte sich die Polizei mit ihrer Suchmeldung an die Öffentlichkeit gewandt. Eine fast zwei Meter lange Würgeschlange aus Insheim bei Landau war spurlos verschwunden. Am späten Sonntagnachmittag konnte die Polizei nun Entwarnung geben: Die Boa Constrictor sei wieder aufgetaucht.

Würgeschlange im Garten aufgetaucht

Nur, wo war die Schlange die ganze Zeit? Abschließend klären lässt sich das wahrscheinlich nicht. Ihr Besitzer fand sie laut Polizei unversehrt in seinem eigenen Garten wieder, als wäre nie etwas geschehen. Fest steht allerdings, dass es die Würgeschlange irgendwie aus ihrem Terrarium ins Freie geschafft hatte.

Polizei hatte Bevölkerung von Insheim gewarnt

Weil es zu dem Zeitpunkt bereits dunkel wurde, mussten Polizei und Besitzer ihre Suche nach dem Reptil schließlich abbrechen. Gleichzeitig erging der Aufruf an die Anwohner von Insheim, die Boa Constrictor - wenngleich ungiftig - auf keinen Fall selbst einzufangen.

Wer über das Wochenende wegen der ausgebüxten Schlange in Sorge lebte, dürfte nun also aufatmen. Der Besitzer hat sie nach Polizeiangaben wieder sicher in ihrem Terrarium verfrachtet - und dürfte ab sofort besonders auf das Tier Acht geben.