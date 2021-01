per Mail teilen

Das Wort "Empathie“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet laut Duden die "Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Einstellungen anderer Menschen einzufühlen". Was macht es mit jemandem, wenn er etwas Bestimmtes erlebt?

SWR-Reporter Thilo Eickhoff schaut mit 3-D-Brille den Film über das Schicksal eines Flüchtlings MediaApes

Eine Agentur in Neustadt hat mit einer ganz besonderen neuartigen Sound-Technik an einem Film mitgearbeitet, der den Zuschauer hautnah in die Welt eines jungen Flüchtlings versetzt. Ein Flüchtling auf der Reise über Mittelmeer. SWR Reporter Thilo Eickhoff hat es ausprobiert.