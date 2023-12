Vom Bahnhof Neckargemünd im Rhein-Neckar-Kreis aus kann man (fast) überall in der Region hinfahren - auch rüber nach Rheinland-Pfalz.

OT 1: Freiheit in die Region zu fahren…sehr bereichert.

Sagen die Menschen am S-Bahnhof in Neckargemünd.

ATMO Bahn fährt ein?

Jede halbe Stunde fahren in Neckargemünd S- und Regionalbahnen ein. Der dreigleisige Bahnhof inklusive Stellwerk verbindendet die Kleinstadt mit rund 14.000 Einwohnern mit der gesamten Metropolregion.

OT 2 Zum Beispiel…..man ist beweglich.

Vom saarländischen Homburg über Mainz, Mannheim und Karlsruhe bis nach Osterburken im Neckar-Odenwald-Kreis. Die S-Bahn-Rhein-Neckar fährt in vier Bundesländer auf einer Strecke von insgesamt 603 Kilometern. Die allererste S-Bahn fuhr am 14. Dezember 2003 von Ludwigshafen über den Rhein nach Mannheim:

OT3 1,2,3 Go….ziemlich bewegend muss ich sagen.

, sagte der damalige S-Bahn-Cheff Frank Klingenhöfer. Auch In Neckargemünd erinnern sich zwei Fahrgäste zurück.

OT 4 Als die S-Bahn aufmachte….Pfalz gefahren oder irgendwohin.

Die Menschen am S-Bahnhof in Neckargemünd - und vermutlich an den meisten anderen S-Bahn-Stationen auch - sind sich einig: Durch die S-Bahn habe sich in der gesamten Region viel verbessert. Eine Sache, die sich in den letzten 20 Jahren aber nicht verbessert, sogar verschlechtert habe ist:

OT Ja die Pünktlichkeit. Das weiß ja jeder.