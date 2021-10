per Mail teilen

Ein Mann, der in Rülzheim (Kreis Germersheim) einen Briefkasten und ein Auto beschädigt haben soll, hat eine deutlich sichtbare Blutspur hinterlassen, die bis zu seiner Wohnung führte. Polizisten gingen der Blutspur nach und fanden einen jungen Mann, der betrunken in seinem Bett lag. An seiner Hand hatte er laut Polizei eine passende Verletzung. Die hatte er sich offenbar beim Beschädigen des Briefkastens zugezogen.