Das Deutsche Rote Kreuz ruft zum Blutspenden auf. Aktuell könnten die Lebensretter den Krankenhäusern in der Pfalz nur für zwei Tage Blutkonserven zur Verfügung stellen; normalerweise reichen die Vorräte vier Tage lang.

In den Monaten Juli und August habe das DRK nicht einmal für einen Tag Blutkonserven vorrätig gehabt. Tausende von Blutspendetermine seien wegen der Corona Pandemie ausgefallen, Zehntausende von Konserven fehlen. Üblicherweise geht das DRK auch in Unternehmen und in Universitäten zu Blutspendern. Da aber die meisten Berufstätigen von zuhause aus Arbeiten würden und Studierende Online Vorlesungen besuchen, fallen diese Spender schon einmal weg. Auch die Trucks des DRK, mit denen die Retter vor Ort Blutspendetermine anbieten, kommen zur Zeit nicht zum Einsatz. Denn: In den LKW kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden. Die Krankenhäuser in der Pfalz bestätigen daher, dass es vor großen Operationen besonders aufwendig ist, Blut in ausreichender Menge zu besorgen.