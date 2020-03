SWR-Reporter Heiko Wirtz hat sich mit dem Covid-19-Virus angesteckt - vermutlich bei seinem Sohn, der mit Verwandten im Ski-Urlaub in Südtirol war. Seit über einer Woche ist er in Quarantäne zu Hause und ist auch ordentlich krank geworden. Jetzt, da es ihm wieder besser geht und sich auch niemand im SWR-Studio angesteckt hat, schreibt er diesen Blog. Denn über Corona zu berichten, ist das eine, Corona zu haben, etwas völlig anderes.

17.03.2020:

Tja – so schnell ist man mittendrin in der Quarantäne statt nur dabei. Wochen lang habe ich das Thema "China-Rückkehrer in Germersheim in Quarantäne" als Radio- und TV-Reporter begleitet, habe dabei die ganze Aufregung mitbekommen, die Sorgen aber auch das Verständnis der Bevölkerung, dass „diese Leute ja irgendwo hin müssen.“ Jetzt bin ich selbst einer „von diesen Leuten“.

Besser gesagt, die meisten China-Rückkehrer waren ja gesund und nur zur Sicherheit zwei Wochen in der Südpfalz-Kaserne in Quarantäne. Ich habe es schwarz auf weiß: Corona positiv.

Als Reporter in Germersheim, da war der Zaun und da waren die Mauern der Kasernengebäude zwischen mir und dem Virus. Und der Job. Denn in erster Linie ist man bei so einem Einsatz professioneller Reporter.

Damals noch nicht selbst betroffen: SWR-Reporter Heiko Wirtz berichtet aus Germersheim. SWR

Man muss Informationen einschätzen, bewerten und dann möglichst genau wiedergeben. Auch Mitgefühl für die Betroffenen gehört dazu. Und natürlich habe ich an die Menschen in der Quarantäne gedacht: Dass es langweilig sein muss, zwei Wochen in so einem Kasernengebäude – auch wenn sie W-Lan haben und gut verpflegt sind. Dass einige vielleicht doch Angst haben, sich infiziert zu haben.

Kampf mit dem Körper

Jetzt kann ich die Gefühlslage allerdings noch besser nachvollziehen. Denn seit dem 5. März bin ich mit meiner Frau und meinem Sohn auch in Quarantäne. Zum Glück nicht in einer Kaserne sondern bei uns zu Hause. Und einige Tage habe ich ganz schön mit dem Virus gekämpft – also mein Körper. Es hat sich angefühlt, wie eine mittelschwere Grippe – Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, nächtliche Schweißausbrüche.

Seit dem 5. März in Quarantäne. SWR

Aber es ist keine normale Grippe. Es ist eben Corona. Zum Schluss kam jetzt noch ein heftiger Reizhusten dazu, den ich von anderen Infekten kenne. So endet bei mir fast jede Erkältungserkrankung: Mit einem heftigen Reizhusten. Bei Corona ist man allerdings hellhöriger – auch meine Frau. Deshalb war ich gestern nochmal in der Uniklinik in Heidelberg zur Untersuchung. Ergebnis: Lunge ok! Keine Sorge! Nur Reizhusten.

Ein Thema: Corona

Seit fast zwei Wochen gibt es fast NUR noch das Thema Corona in meinem Leben. Ganz viele Freunde und Bekannte haben angerufen. Gesprächsthema: Corona. Verwandte von uns sind auch in Quarantäne: Gesprächsthema bei den Video-Gesprächen mit ihnen: Corona. Ich schlage die Zeitung auf: Corona. Radio: Corona. Fernsehen: Corona.

Die Kunst in der Quarantäne, meine Kunst: Auch mal an etwas anderes denken. Versuchen, nicht nur Corona-Patient zu sein, sondern einfach mal ein Buch lesen. Vorgestern Abend habe ich ein 1.200-Seiten-Buch beendet, das ich schon seit Monaten lese und bislang nicht abschließen konnte. Dank Corona habe ich jetzt die Zeit gehabt, wieder richtig in die Geschichte einzusteigen. Und mal wieder die Trauer gespürt, wenn ein gutes Buch zu Ende geht.

Endlich Zeit zum Lesen SWR

Zwangspause

Wenn die Quarantäne zu Ende geht, werde ich nicht traurig sein. Wann das sein wird? Bislang ist das offen. Zuerst müssen alle Beschwerden weg sein. Dann benötige zwei negative Tests mit einem Abstand von mindestens 24 Stunden.

Die Zwangspause daheim wird also noch ein paar Tage andauern. Mindestens. Habe zur Sicherheit ein neues Buch angefangen, damit Corona wenigstens einen positiven Effekt hat.