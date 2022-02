Kreis Bad Dürkheim: Das Netz lacht über den Blitzerschreck von Neuleiningen

Ein 28-Jähriger hat bei Neuleiningen (Kreis Bad Dürkheim) einen Blitzer abgeklebt – das war unsere Nachricht am Montag. Im Netz amüsieren sich seitdem viele darüber. Wer nicht lacht: die Polizei.

Polizei Rheinpfalz

Das ist die Meldung, bei der einige Autofahrer offenbar ins Grinsen kommen: Ein Mann ist vergangene Woche auf der A6 gefahren, hat an einem Blitzer gehalten und ihn kurzerhand mit schwarzem Klebeband abgeklebt. Eine gute Stunde blieb der Blitzer blind. Es dauerte nicht lange, bis die Beamten den Blitzerschreck ermittelt hatten: Ein 28-Jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim, der offenbar selbst schon einschlägige Erfahrungen gemacht hat, wie teuer es werden kann, wenn man zu schnell unterwegs ist.

Das Netz: amüsiert

Die Reaktion auf die SWR-Berichterstattung auf Facebook ist deutlich: Mehr als 240 Mal wurde der Smiley – Button geklickt, mit dem man im Allgemeinen sein Amüsement bekundet. Die Likes auf Instagram gehen sogar in die Tausende. Und es ist eine Diskussion entbrannt, an der bislang fast 250 User teilgenommen haben. Darunter sind durchaus kritische Posts zu finden, die darauf hinweisen, dass das, was der 28-Jährige gemacht hat, kein Kavaliersdelikt ist. Es gibt aber auch Stimmen, die dazu auffordern, für den Mann zu sammeln, die es "lächerlich" finden, dass so etwas überhaupt verfolgt wird, oder die ihm schlicht wünschen: "Weiter so! Aber am besten nicht erwischen lassen!"

Die Polizei: nicht amüsiert

Wer darüber nicht lachen kann, ist die Polizei: Das sei alles andere als ein "Dumme-Jungen-Streich", das könne sogar als Straftat gewertet werden und entsprechend mit einer Geldstrafe oder einer Haftstrafe geahndet werden. Grundsätzlich fallen alle Veränderungen an einem Blitzer, die dessen Aufgabe verhindern, in die Kategorie "Störung öffentlicher Betriebe". Dazu gehören auch lustig gemeinte Dekorationen, wie die eines Weihnachtsmann-Rentierschlittens, wie es in der Eifel passiert ist.

Diese Kreativität erleben die Beamten an der Autobahn aber eher selten, da geht es deutlich ruppiger zur Sache: Blitzer werden angemalt, angezündet oder gleich komplett zerstört.

Strafe hängt von Beschädigung ab

Laut dem Frankenthaler Oberstaatsanwalt Hubert Ströber, kommt es bei einer Bestrafung darauf an, wie sehr der Blitzer beschädigt wurde und ob der Tatverdächtige vorbestraft ist. Auch dessen Alter spielt eine Rolle, und der Grund, der ihn zu der Tat getrieben hat.

Viel Erfahrung hat das Gericht in Frankenthal aber nicht mit der Verurteilung solcher Fälle: Es habe da mal einen Minderjährigen gegeben, der jemand anderem geholfen hatte, einen Blitzer abzukleben. Der sei aber mit einer Verwarnung davongekommen.