Ärger um herumliegende E-Roller in Ludwigshafen

Es ist ein Reizthema in vielen Städten im Land: E-Roller, die auf Straßen, Gehsteigen oder Grünstreifen liegen. Für eine Frau aus Ludwigshafen ist das nicht nur ärgerlich, sondern gefährlich.

Adelheid Schöpfer ist 67 Jahre alt, sie ist blind und sie ist genau deswegen definitiv kein Fan von E-Rollern. Für sie sind die Roller ein Hindernis und somit eine Gefahr. Sie kann nicht nachvollziehen, dass die Politik nichts dagegen unternimmt: "In dem Moment muss man doch auch an behinderte Menschen denken, die kein Augenlicht haben. Ich fühle mich vernachlässigt."

Adelheid Schöpfer aus Ludwigshafen privat | Dieter Schöpfer

Rund 900 Roller sind in Ludwigshafen unterwegs

In Ludwigshafen gibt es mittlerweile rund 900 solcher E-Roller, schätzt die Verwaltung. Blockiert ein Roller den Gehweg, müssen sehbehinderte Menschen oft auf die Straße ausweichen. Im schlimmsten Fall bemerken sie es zu spät und fallen hin, fürchtet Adelheid Schöpfer: Für sie ist das kein akzeptabler Zustand: "Ein Wunsch wäre, dass das endlich mal geregelt wird mit den Rollern. Dass das mal auf den richtigen Weg gebracht wird, dass sie nicht mehr als Hindernis dastehen."

Alltägliches Bild in vielen Städten: Umgestürzte oder auf dem Gehweg geparkte E-Roller dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Stadt Ludwigshafen will gegensteuern. Aber wann?

Adelheid Schöpfer sitzt seit vier Jahren im Beirat für Menschen mit Behinderung der Stadt Ludwigshafen. Vor rund zwei Wochen forderte der Beirat feste Stellplätze für geliehene E-Roller. Die Stadt Ludwigshafen führte auch schon Gespräche mit den Betreiberfirmen der Roller. Das Konzept von festen Parkplätzen sei dabei von beiden Seiten für denkbar gehalten worden.

Eine Umsetzung sei aber nicht so einfach, da der Raum für die Parkplätze erstmal gefunden werden müsse, sagt Thomas Lappe, Verkehrsplaner bei der Stadt Ludwigshafen: "Wir werden da in den nächsten Wochen und Monaten rangehen und versuchen entsprechende Flächen – auch in Abstimmung mit den Anbietern – irgendwo im Stadtgebiet auszuweisen. Aber so etwas geht nicht in der Kürze der Zeit, so etwas dauert entsprechend länger."

Wunschzustand: fein säuberlich abgestellte E-Scooter dpa Bildfunk picture alliance / Andreas Arnold / dpa

Gestürzt und Anzeige kassiert

Mit einer Umsetzung noch in diesem Jahr rechnet der Verkehrsplaner nicht. Adelheid Schöpfer muss hoffen, dass sie bis dahin unfallfrei bleibt und ihr nicht das gleiche Schicksal widerfährt wie einem blinden Mann in Bremen: "Der ist über einen E-Roller gestolpert hat sich den Oberschenkelhals gebrochen, lag wochenlang im Krankenhaus und dann hat er noch eine Anzeige gekriegt - wegen Sachbeschädigung des Rollers!"