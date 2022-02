Forderung nach festen Stellplätzen für E-Roller

Der Beirat für Menschen mit Behinderung in Ludwigshafen fordert feste Stellplätze für ausgeliehene E-Roller. Bisher können die E-Roller fast überall abgestellt werden und sind laut Beirat eine Gefahr für blinde Menschen. Wilhelm Lickteig, Vorsitzender des Blinden- und Sehbehindertenbund Pfalz sagt wörtlich: „Das ist eine asoziale Situation, in die uns Betreiber und Politik da reingebracht haben“. Lickteig unterstützt die Forderung des Beirats für Menschen mit Behinderung der Stadt Ludwigshafen und fordert ebenfalls feste Parkplätze für geliehene E-Roller. Die Roller würden oft achtlos und an ständig wechselnden Orten abgestellt. Sie seien so eine gefährliche Stolperfalle für sehbehinderte und blinde Menschen. Der Forderung ist ein Gerichtsurteil aus Münster vorangegangen. Dort klagte der Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen gegen den sogenannten Roller-Wildwuchs. Die Stadt Münster muss nun zeitnah für mehr Sicherheit auf ihren Bürgersteigen sorgen.