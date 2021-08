per Mail teilen

Einem in Landau verurteilten Straftäter ist es offenbar gelungen während seiner Haft Drogengelder im Wert von 20 Millionen Euro beiseite zu schaffen. Es handelt sich dabei um Bitcoins.

Das Vermögen in der virtuellen Währung war vor dem Landgericht Landau in dem sogenannten "Chemical Love“-Prozess im Jahr 2017 beschlagnahmt worden. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz konnte die rheinland-pfälzische Justiz auf die Millionen-Beute nicht zugreifen, weil den Ermittlern das erforderliche Passwort unbekannt ist. Ohne dieses Passwort hat nämlich niemand Zugriff auf die Bitcoins auf dem Online-Konto.

15 Jahre Haftstrafe

Das Landgericht Landau hatte den Chef der Drogenbande vor einigen Jahren zu knapp 15 Jahren Gefängnis verteilt. Der Drogenboss galt damals als einer der größten Akteure im bundesweiten Drogengeschäft. Inzwischen, so die Generalstaatsanwaltschaft, sei das virtuelle Vermögen komplett verschwunden. Wer auf die Bitcoins zugegriffen hat, lässt sich nicht feststellen. Die Ermittler haben jetzt kaum noch Hoffnung die Drogen-Millionen sicherzustellen.