Das Bistum Speyer will in seinen Einrichtungen Konzepte zum Schutz vor sexuellem Missbrauch erarbeiten lassen. Zu einer digitalen Auftaktveranstaltung am Samstag haben sich mehr als 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Unter anderem sind ein Vortrag zum Thema Prävention und eine Diskussionsrunde geplant, an der auch Bischof Karl-Heinz Wiesemann teilnehmen wird. Die Kirche will aus ihren Fehlern lernen, so ein Sprecher des Bistums. Deswegen soll ein Dialog begonnen und danach in allen Einrichtungen der Diözese fortgesetzt werden: von den Kindergärten, über die Jugendeinrichtungen bis zu den Pfarreien. Ziel sei es, dass für jede dieser rund 500 katholischen Einrichtungen ein individuelles Konzept zur Prävention vor sexualisierter Gewalt vorliegt. Das Bistum stehe am Anfang eines Weges, der jahrelang dauern werde, so der Sprecher weiter.