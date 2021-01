per Mail teilen

Zur Aufarbeitung des Missbrauchsskandals im Bistum Speyer will eine unabhängige Kommission ihre Arbeit bald aufnehmen. Das teilte das Bistum bei der alljährlichen Pressekonferenz mit.

Er hoffe, dass man in der Osterzeit starten könne, sagte Kommissionsmitglied Bernhard Scholten, früher Abteilungsleiter im rheinland-pfälzischen Sozialministerium, am Mittwoch. Für ihn sei klar, dass die Kommission eine eigene Geschäftsstelle benötige. Es sei auch Administratives zu erledigen, das nicht alles von den sieben Mitgliedern abgearbeitet werden könne, betonte er.

"Der Missbrauchsskandal hat alle wachgerüttelt"

Bischof Karl-Heinz Wiesemann sagte, er nehme durch den Missbrauchsskandal "eine große Erschütterung bei sehr vielen" wahr. "Das geht in alle Bereiche hinein." Ähnlich äußerte sich Generalvikar Andreas Sturm: "Wenn man überhaupt von etwas Gutem sprechen kann, was vielleicht etwas zynisch ist, dann: Es hat alle wachgerüttelt. Ich hatte in der ganzen Zeit den Eindruck, viele denken, Missbrauch betrifft andere."

Missbrauch sei kein Thema der Vergangenheit, betonte Sturm. "Es kann immer wieder passieren. Aber wenn wir eine Haltung haben, dass wir hinschauen, es ansprechen und aktiv werden, dann haben wir aus dem Furchtbaren etwas gelernt", unterstrich er. Der Skandal sei für manche sicher ein Auslöser gewesen, den Kontakt zur Kirche zu kappen.

Bischof Wiesemann machte indes deutlich, dass der Zölibat, die Ehelosigkeit von Priestern, "keinen Automatismus für Missbrauch" begründe. Die Abschaffung des Zölibats stehe in der katholischen Kirche nicht zur Diskussion. Dennoch müsse über die Aufhebung des Pflichtzölibats und die Priesterweihe von Verheirateten nachgedacht werden.

Über 15 Millionen Euro weniger Kirchensteuereinnahmen

Für den Haushalt 2021 beschloss das Bistum eine Kürzung aller Zuweisungen an Kirchengemeinden und andere kirchliche Körperschaften um fünf Prozent sowie Kürzungen im Bistumsbereich um vier Prozent. Als Folge der coronabedingten Wirtschaftskrise ist das Kirchensteueraufkommen im Bistum Speyer im vergangenen Jahr um rund zwölf Prozent von 132,6 Millionen Euro auf nun 116,7 Millionen Euro eingebrochen.