Hilfe in der Energiekrise: Bistum Speyer gibt Millionenbetrag

Mit vorerst 1,5 Millionen Euro will das Bistum Speyer Menschen helfen, die unter der Energiekrise besonders leiden. Hintergrund ist, dass die Kirchen von der Energiepreispauschale profitieren.

Dass das pfälzische Bistum einen Sonderetat für unter der Energiekrise leidende arme Menschen bereitstellen will, hatte es bereits angekündigt. Dabei handle es sich um die voraussichtlichen Mehreinnahmen aus der staatlichen Energiepreispauschale. Von ihr profitieren die Kirchen über die Kirchensteuer.

Denn: Die Energiepreispauschale wird als Nettobetrag an Beschäftigte in Deutschland ausgezahlt. Abgezogen werden von den 300 Euro Steuern, darunter die Kirchensteuer.

Geld geht an Kirchengemeinden und Caritas-Zentralen in der Pfalz

Wie das Bistum Speyer jetzt bekannt gab, stellt es 1,5 Millionen Euro für Winterhilfsaktionen der katholischen Kirchengemeinden zur Verfügung. Außerdem erhielten die acht Caritas-Zentralen in der Pfalz Finanzmittel, um Menschen in großen Notlagen direkt zu helfen. Weiter kündigte Bischof Karl-Heinz Wiesemann an, bei Bedarf würden die Mittel nochmals aufgestockt.

"Die Aktion soll den Menschen die Angst vor diesem Winter nehmen und ihnen Mut machen."

Evangelische Aktion #wärmewinter als Ergänzung

Die evangelische Kirche der Pfalz plant unter dem Motto #wärmewinter eine ähnliche Aktion. Sie hat noch keine konkreten Zahlen genannt, rechnet aber mit etwa einer Million Euro.