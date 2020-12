per Mail teilen

Das Bistum Speyer hat am Dienstag entschieden ab dem 27. Dezember bis zum 10. Januar keine Präsenzgottesdienste mehr zuzulassen. Mit dem „Kirchenlockdown“ wolle man seinen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten.

Ab dem 27. Dezember seien dann nur noch Gäste zu Beerdigungsgottesdiensten zugelassen, so das Bistum Speyer. Während der Weihnachtszeit sind katholische Präsenzgottesdienste aber noch zugelassen. Die Teilnehmerzahl ist vom Land auf maximal 100 Personen begrenzt worden.

Der Speyerer Dom Tourist-Information Speyer

Weihnachtsgottesdienste nur unter größter Vorsicht feiern

Die einzelnen Pfarreien seien aber dazu aufgerufen, das Infektionsgeschehen vor Ort genau zu beobachten, so das Bistum Speyer. Sollten Zweifel darüber bestehen, ob ein Präsenzgottesdienst möglich ist, sind die Pfarreien dazu aufgefordert, örtliche Gesundheitsbehörden zu Rate zu ziehen, erklärte ein Bistums-Sprecher. Erste Absagen katholischer Weihnachtsgottesdienste sind aus diesem Grund bereits erfolgt, so etwa in Ludwigshafen.

Evangelische Kirche macht keinen generellen Lockdown

Die evangelische Kirche der Pfalz wolle nach eigenen Angaben nicht in einen generellen Lockdown gehen. Sie mahnt aber Gemeinden in Orten mit hohen Infektionszahlen an, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten.

Die evangelische Gedächtniskirche in Speyer privat

Das tut zum Beispiel die Speyrer Gedächtniskirche. Aufgrund der hohen Infektionszahlen in der Stadt wolle man auch hier ab Sonntag, dem 27. Dezember bis zum 10. Januar auf Gottesdienste vor Ort verzichten.

Kirchen hatten schon viele Online-Alternativen geplant

Während der Feiertage setzen allerdings viele evangelische Gemeinden in der Pfalz bereits weniger auf Präsenzveranstaltungen und mehr auf vielfältige Online-Angebote. Der Evangelische Kirchenpräsident der Pfalz, Dr. Christian Schad, wird am Heiligabend und dem Ersten Weihnachtsfeiertag eine Video-Botschaft senden.

Und auch viele katholische Gemeinden streamen ihre Gottesdienste. Entsprechende Informationen zu Online-Weihnachtsgottesdiensten in der Pfalz finden sie hier:

