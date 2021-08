per Mail teilen

Zwei unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden am Dienstag ein Bistro im Ludwigshafener Stadtteil West ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei brachen sie in den Gastraum ein und fesselten dort um kurz vor vier Uhr eine 48 Jahre alte Angestellte. Danach hätten die Täter das Bargeld aus zwei aufgebrochenen Geldspielautomaten, aus der Kasse und von der Angestellten geraubt. Anschließend flohen sie laut Polizei zu Fuß, während die 48-jährige auf die Straße lief und um Hilfe rief. Die Beamten bitten nun um Hinweise.