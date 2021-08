Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann kehrt Anfang September wieder in sein Amt zurück - nach sieben Monaten Auszeit. Er sei an die Grenzen seiner persönlichen Belastbarkeit gestoßen, hatte er damals mitgeteilt.

Bischof Karl-Heinz Wiesemann hatte Anfang des Jahres bekanntgegeben, er werde sich an einen ruhigen Ort außerhalb der Diözese begeben. Ein Arzt habe ihm dazu geraten. Als Grund gab er an, er sei an die Grenzen seiner persönlichen Belastbarkeit gestoßen. Das bekräftigt der Bischof auch in einem Brief an die Gläubigen, den er jetzt im Internet veröffentlicht hat.

"Vieles war mir in dieser Zeit der Krise unserer Kirche so sehr zu Herzen und an die Nieren gegangen, dass ich darunter krank geworden bin."

Ob die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche ausschlaggebend waren, ist nicht bekannt. Weitere Details nannte der 61-Jährige bislang nicht.

Berichte über Kindesmissbrauch und die mutmaßliche Verstrickung von Nonnen

Zuvor hatten allerdings Berichte und der Vorwurf über organisierten Kindesmissbrauch in einem von Nonnen geleiteten Kinderheim in Speyer vor rund 50 Jahren für Empörung und Entsetzen gesorgt. Die Niederbronner Schwestern hatten die Vorwürfe zurückgewiesen.

Anfang Mai verlängerte der Bischof seine Auszeit und gab bekannt, er werde am Ende der Sommerferien zum Dienst zurückkehren.

Generalvikar Sturm segnete homosexuelle Paare

In den vergangenen Monaten leitete Generalvikar Andreas Sturm die Diözese, Weihbischof Otto Georgens übernahm die bischöflichen Amtshandlungen.

Der Speyerer Generalvikar Andreas Sturm Bistum Speyer/Foto: Klaus Landry

Der Generalvikar segnete im Frühjahr bewusst homosexuelle Paare, was der Vatikan zuvor verboten hatte. "Gott schenkt ihnen diese Liebe. Und ich soll ihnen diese Liebe nicht zusagen können? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen", sagte er.

Bistum Speyer: Respekt für Kardinal Marx

Außerdem zollte Sturm auch dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz Kardinal Reinhard Marx Respekt, der im Juni ein Rücktrittsgesuch wegen der Missbrauchsfälle beim Papst eingereicht hatte.