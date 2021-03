per Mail teilen

Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann bleibt nach Bistums-Angaben noch länger wegen psychischer Belastung in einer Reha-Klinik. Die Gottesdienste an Ostern könne er nicht halten.

Eigentlich hatte das Bistum Speyer Bischof Karl-Heinz Wiesemann in der Karwoche zu Ostern zurückerwartet. Doch daraus wird jetzt nichts. Der Aufenthalt in einer Reha-Klinik werde nach ärztlichem Anraten verlängert, so das Bistum Speyer.

Kein Ostergottesdienst mit Wiesemann

Ursprünglich war der Aufenthalt in der Klinik für acht Wochen geplant. Somit wäre Bischof Karl-Heinz Wiesemann in der Oster-Woche zurückgekehrt. In der Kar- und Osterwoche wird Wiesemann nun von Weihbischof Otto Georgens und Generalvikar Andreas Sturm vertreten.

Speyerer Bischof "an Grenze persönlicher Belastung gestoßen"

Bischof Karl-Heinz Wiesemann hatte Ende Januar erklärt, er sei an die Grenze seiner persönlichen Belastung gestoßen und benötige eine Auszeit. Der Bischof ist 60 Jahre alt und leitet seit 13 Jahren das Bistum Speyer.