Der Bischof von Speyer Karl-Heinz Wiesemann wird noch länger krank sein als bisher angenommen. In einem Schreiben an die Mitarbeiter des Bistums teilt der Bischof mit, dass seine Genesung langsamer verläuft als angenommen. Deshalb werde er erst am Ende der Sommerferien zum Dienst zurückkehren. Die Leitung des Bistums übernimmt weiterhin Generalvikar Andreas Sturm.