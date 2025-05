per Mail teilen

Zur Wahl von Papst Leo XIV. haben am Donnerstagabend im Bistum Speyer die Glocken der katholischen Kirchen 15 Minuten lang geläutet. Das sagt Bischof Karl-Heinz Wiesemann zum neuen Papst.

Bischof Karl-Heinz Wiesemann begrüßte, dass Papst Leo XIV. gleich in seiner ersten Ansprache den Begriff der ‚synodalen Kirche‘ aufgegriffen hat. Dies stimme ihn zuversichtlich, dass Leo den Weg der Erneuerung der Kirche mutig weitergehen will. Leos Vorgänger Franziskus hatte 2021 die Pfarreien, die Bistümer und den Vatikan aufgefordert, darüber zu beraten, welche Reformen die Kirche braucht.

Wiesemann ist zuversichtlich, dass neuer Papst Ökumene vorantreibt

Ebenso zeigte sich der Speyerer Bischof zuversichtlich, dass Papst Leo XIV. "Brücken zu anderen Kirchen schlägt und dem ökumenischen Dialog neue, wegweisende Impulse gibt." Karl-Heinz-Wiesemann freute sich außerdem über den eindrücklichen Friedensappell in Leos erster Ansprache. Der Bischof machte dabei deutlich, dass es wichtig sei, dass der Papst sich in das Weltgeschehen einmischt.

Wiesemann drückte es aus: Er sei "hoffnungsvoll, dass Papst Leo XIV. unseren Blick immer wieder über die Grenzen der Kirche hinaus lenkt."

Speyerer Bischof: Welt braucht Stimme gegen "Abschottung und Spaltung"

Der Bischof des Bistums Speyer machte zudem deutlich, wie wichtig die Aufgaben von Papst Leo gerade in dieser herausfordernden Zeit sind. Frieden und Solidarität seien heute auf vielfache Weise bedroht. "Umso wichtiger ist eine weltweit hörbare Stimme, die Brücken baut und sich in Gottes Namen allen Tendenzen zu Abschottung und Spaltung entgegenstellt. Die uns an die gottgeschenkte Würde jedes Menschen erinnert.

Die sich dem vermeintlichen Recht des Stärkeren widersetzt und sich schützend vor Schwache stellt. Und die alle ermutigt, mitzubauen an Gottes Vision von der Erde als gemeinsames Haus, in dem alle Menschen als Schwestern und Brüder zusammenleben und sich füreinander und um die ganze Schöpfung sorgen."