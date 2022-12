Fußgängerin in Birkenheide nach Autounfall verstorben

In Birkenheide (Rhein-Pfalz-Kreis) wurde eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall angefahren und lebensgefährlich verletzt. Sie starb noch am Unfallort.

Nach Polizeiangaben wollte die 83 Jahre alte Fußgängerin die Straße überqueren, als sie von dem PKW einer 36-jährigen Frau erfasst wurde. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen durch Ersthelfer sei die Seniorin noch an der Unfallstelle gestorben.

Unfallursache des Autounfalls bisher unklar

Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr am Montagabend nahe der Tankstelle in der Mannheimer Straße. Daraufhin wurde die Mannheimer Straße in Birkenweide komplett gesperrt. Für die Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.