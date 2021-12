Biotonne in Brand gesetzt

Unbekannte haben in Weisenheim am Sand (Kreis Bad Dürkheim) in der Nacht auf Dienstag eine Biotonne angezündet. Nach Polizeiangaben stand die Mülltonne direkt an der Hauswand eines bewohnten Einfamilienhauses. Ein Nachbar habe das Feuer bemerkt und die Flammen mit Erde erstickt, bevor die Feuerwehr eintraf. Die Mülltonne sei komplett geschmolzen. An der Hausfassade ist laut Polizei eine drei Meter hohe Brandspur entstanden. Der Schaden belaufe sich auf rund 1.000 Euro. Der oder die Täter konnten noch nicht ermittelt werden.