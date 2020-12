Das Konzept für das Biosphärenhauses in Fischbach bei Dahn soll komplett überarbeitet werden. Darauf haben sich der Bezirksverband Pfalz, der Landkreis Südwestpfalz und die zuständigen Bürgermeister geeinigt.

Ein auf Projekte wie das Biosphärenhaus spezialisiertes Fachbüro soll nach Angaben des Bezirksverbandes eine komplett neue inhaltliche, sowie wirtschaftliche Neuausrichtung erarbeiten. Dazu gehöre herauszufinden, in welchen Bereichen z.B. Geld gespart werden könne, wie die Erträge des Hauses verbessert werden können und auch wie ein verbessertes Marketing aussehen könnte. Außerdem soll geklärt werden, ob für den Neustart des Biosphärenhauses bauliche Veränderungen nötig sind und was diese kosten würden. In das neue Konzept soll das gesamte Gelände - also Innen- und Außenbereich - einbezogen werden. Das Biosphärenhaus arbeitet seit Jahren defizitär. Durch Corona sind in diesem Jahr um die 15.000 Besucher weniger gekommen als noch 2019.