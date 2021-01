In Landau erreichen Kinder und Jugendliche aus Migrantenfamilien häufiger nur niedrigere Schulabschlüsse als Schüler ohne Migrationshintergrund. Das geht aus dem neuen Bildungsbericht hervor, den die Stadt jetzt vorgestellt hat. In Landau haben etwa ein Viertel aller Bewohner einen Migrationshintergrund. Die Tendenz ist steigend. Dennoch machen Schüler mit ausländischen Wurzeln in Landau weniger als halb so häufig das Abitur wie Schüler aus deutschen Familien. Auch der Anteil junger Menschen ohne Schulabschluss war 2019 in Landau bei Migrantenkindern fast zwei Drittel höher. Der Bericht zeigt aber auch: Je früher die Sprachförderung in den Kindertagesstätten beginnt, desto besser sind die späteren Bildungschancen. Hier sieht sich die Stadt vor einem großen Bildungsauftrag für die Zukunft: Denn im vergangenen Jahr waren fast 40 Prozent der Landauer Kita-Kinder aus Migrantenfamilien.