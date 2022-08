Vier Stunden lang hat der Waldbrand am Hambacher Schloss am Mittwoch die Feuerwehr in Atem gehalten. Die Rauchfahne war weit über Neustadt hinaus zu sehen.

Die Rauchfahne des Feuers im Pfälzerwald war schon von Weitem zu sehen Landesforsten.RLP.de / Mario Biwer Der Qualm hüllte auch das Hambacher Schloss in Neustadt zeitweise in dichten Nebel dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Fynn Trenkner Der Brand vom Hubschrauber aus betrachtet Polizeiinspektion Neustadt / Katja Weickert Feuer im Wald am Hambacher Schloss SWR Immer wieder flackerten einzelne Brandherde auf ... Pressestelle Freiwillige Feuerwehr Neustadt an der Weinstraße Feuer unterhalb vom Hambacher Schloss SWR SWR Die Feuerwehr konnte nach eigenen Angaben verhindern, dass das Feuer dem Hambacher Schloss zu nahe kam ... SWR SWR Feuerwehren aus der Region waren bei dem Einsatz dabei SWR Wegen des Waldbrandes und der Nachlöscharbeiten bleibt das Hambacher Schloss am Donnerstag für Besucher geschlossen. SWR SWR Selbst die Bauern packen nach dem Feuer mit an und karren Wasser in den Wald, um den überhitzten Waldboden zu tränken. SWR