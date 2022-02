NS-Opfer aus Mutterstadt in der Pfalz

Die Familie Sundelowitz hat in der Rheingönheimer Straße gewohnt. Sie führten ein Schuhgeschäft. 1942 wurden sie deportiert. Johanna und die Kinder wurden Anfang September nach Auschwitz deportiert, wo Irmgard am 1942 ermordet wurde. Die Zwillinge starben später in Groß-Rosen, 1944. Vater Leo wurde im August des gleichen Jahres in Saint Laurent befreit und kehrte im 1946 nach Mutterstadt, in die Rheingönheimer Straße zurück. 1950 heiratete er Helene Forster und starb am 1953 in Ludwigshafen.

Gemeindearchiv Mutterstadt