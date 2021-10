Annweiler: Kaputte Turmuhr der Stadtkirche wird repariert

per Mail teilen

Seit zehn Jahren ist die Turmuhr der Stadtkirche in Annweiler defekt. Am Mittwoch wurden Zeiger und Zifferblatt heruntergenommen - mit Spezialgerät.

Sicher wieder am Boden: Mitarbeiter des Bauhofs und der Uhrenfirma

...um zu den Zifferblättern in 40 Metern Höhe zu gelangen.

Der historische Kirchturm der Stadtkirche von Annweiler aus dem 14. Jahrhundert hat an vier Seiten je ein Zifferblatt der elektrisch betriebenen Uhr. Für den Reparatureinsatz in 40 Metern Höhe war nach Angaben der Stadt am Mittwoch eine Hubarbeitsbühne im Einsatz.

Auch die Feuerwehr bei Turmuhrsanierung im Einsatz

Bei der Aktion hatten Mitarbeiter des Bauhofs und der zuständigen Uhrenfirma von der Hubarbeitsbühne auf dem Rathausplatz aus die Zeiger und Zifferblätter auf drei Seiten abmontieren. Für das vierte Zifferblatt auf der Rückseite musste nach Angaben des Stadtbürgermeisters die Feuerwehr eine Drehleiter aufstellen.

Zeiger werden neu vergoldet

Jetzt wird die Uhr technisch überholt, die Beleuchtung repariert und die Zeiger vergoldet. Auch das elektrische Glockengeläut des Turms werde saniert. Die Stadt hofft, alles vor Weihnachten wieder in Betrieb nehmen zu können. Die Sanierung wurde auch durch Spenden ermöglicht.