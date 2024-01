Die Stadt Ludwigshafen nimmt in der Walzmühle eine Notunterkunft für Flüchtlinge in Betrieb - in einem ehemaligen Einkaufszentrum. So sieht es dort aus.

So sieht das fast leerstehende Einkaufszentrum in der Innenstadt von außen aus. SWR Jetzt ist es Notunterkunft, denn alle Unterkünfte sind belegt in der Stadt. SWR Vor allem Geflüchtete aus der Ukraine, Syrien und der Türkei werden hier erwartet. SWR Vier Schlafplätze gibt es in diesen abgetrennten Bereichen. SWR Die ersten Flüchtlinge sollen aber bereits im Mai anderweitig untergebracht werden. SWR Bis dahin ist in der Walzmühle auf insgesamt 9.000 Quadratmetern Platz für 400 geflüchtete Menschen. SWR Die Flüchtline sollen auch Bildungsangebote wie Sprachkurse bekommen SWR Die schwarzen Planen sollen wenigstens etwas Privatsphäre ermöglichen SWR Von schwarz bis knallgelb: In den Containern sind Küchen und Waschräume untergebracht. SWR Auch Container zum Wäschewaschen gibt es SWR ..und es gibt auch Küchen ... SWR Zwei Sozialarbeiter sollen ein offenes Ohr für die Geflüchteten hjaben und ihnen zur Seite stehen SWR Die ersten 25 Geflüchteten nutzen die Sanitärräume ab Dienstag SWR Noch ist alles aufgestuhlt SWR Riesige Flächen noch ganz leer - aber bald werden hier die ersten einziehen SWR