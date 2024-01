Welche Bilder hängen eigentlich in fremden Wohnzimmern an den Wänden? Eine Ausstellung in der Scharpf-Galerie in Ludwigshafen zeigt genau das.

Die Ausstellung wird am Sonntag, den 28. Januar, um 11 Uhr in der Rudolf-Scharpf-Galerie in Ludwigshafen eröffnet und läuft bis zum 10. März.