In diesem Jahr soll das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen wieder ähnlich stattfinden wie vor der Pandemie. Im letzten Jahr war das noch anders: Da gab es nur ein abgespecktes Open Air-Kino ohne Promis. Das soll sich in diesem Jahr ändern.

Wie das Filmfest vor der Pandemie stattfand: Vor oder nach dem Filmschauen im Kinozelt haben viele Besucher noch ein Gläschen und ein Imbiss auf dem Festivalgelände auf der Parkinsel gegönnt. SWR Panja Schollbach Doch auch im Coronasommer 2020 wurden Lösungen fürs Filmfestival gefunden: Zur Eröffnung des Festival des deutschen Films in Ludwigshafen erschienen rund 150 Gäste, um sich den Eröffnungsfilm mit Abstand anzusehen. SWR SWR, Heiko Wirtz Sonst stehen die Stühle eng an eng und bieten viel mehr Zuschauern Platz. 2019 gab es sogar einen Besucherrekord. Laut Veranstalter wurden damals 117.000 Tickets verkauft. Festival des deutschen Films Während der Coronapandemie war nur Open Air-Kino erlaubt, auf die bekannte Zeltlandschaft am Rhein musste verzichtet werden. Auch der rote Teppich für Stars und Filmemacher konnte nicht ausgerollt werden. SWR Das Filmfestival verleiht auch Preise. Zu deren Verleihung wurde es immer glamorös auf dem roten Teppich. Hier: Iris Berben mit den Festivalleitern Daniela und Michael Kötz, links Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Festival des deutschen Films Ludwigshafen Erste Preisträger stehen für dieses Jahr bereits fest: Ulrich Matthes erhält den diesjährigen Preis für Schauspielkunst des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen. Er war bereits zu Gast auf der Parkinsel. Festival des deutschen Films In diesem Jahr wird auch Martina Gedeck zum Festival kommen. Bekannte Filme von ihr sind "Elementarteilchen" und "Bella Martha". Zuletzt hat sie in der Fernsehserie "Oktoberfest 1900" mitgespielt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Carsten Koall Auf den roten Teppich will auch Andrea Sawatzki kommen. Die ehemalige Tatort-Kommisarin spielt seit 2015 in der ZDF-Reihe "Familie Bundschuh" mit. dpa Bildfunk picture alliance / Henning Kaiser/dpa