Am Dom in Speyer wurde am Donnerstagmorgen das Denkmal für Bundeskanzler Helmut Kohl aufgestellt. Offiziell enthüllt wird die Büste erst am 3. April - Kohls Geburtstag. Erste Eindrücke sehen Sie in der Bildergalerie.

Der Sockel des Denkmals wird angeliefert: Er besteht aus Pfälzer Sandstein und wiegt alleine 500 Kilogramm. SWR Direkt vor dem Speyerer Dom wird das Denkmal für den Altkanzler stehen. SWR "Kanzler der Einheit" und "Ehrenbürger Europas": So lautet die Inschrift auf der Stele. SWR Die Stele samt Büste ist 1,75 Meter groß. SWR Das Konterfei des 2017 verstorbenen Altkanzlers. Sein Grab liegt nur wenige Hundert Meter entfernt im Speyerer Adenauerpark. SWR Blick auf den Dom: Das Denkmal steht im südlichen Domgarten. SWR Offiziell soll die Stele am 3. April enthüllt werden. SWR Bis dahin werden Stele und Büste mit einer Holzverkleidung gesichert. SWR