Das war der Kalmit-Klapprad-Cup 2022

Gewinnen? Quatsch: gutes Aussehen! Darum geht es beim Kalmit-Klapprad-Cup, bei dem ausdrücklich auch die "schärfsten Outfits" ausgezeichnet werden. Eine Auswahl.

Man sieht den Aufbauten an, wieviel Arbeit darin steckt - und möchte sich kaum vorstellen, wie es sein muss, so ein Gefährt zu lenken.

Veranstaltet werden die verrückten Rennen vom Pfälzer Klappverein, der auch für den "World-Klapp" verantwortlich ist, bei dem ausschließlich Fahrer mit Schnurrbart an den Start gehen dürfen. Allerdings sollte man sich von der bunten Truppe und dem Nonsens-Motto "Liberté, Égalité, Klapperité!" nicht täuschen lassen: Wer auf einem Klapprad ohne Gangschaltung die 637 Meter hohe Kalmit erklimmen will, der muss auch was in den Beinen haben. Nichtsdestotrotz sind in diesem Jahr mehrere hundert Teilnehmer an den Start gegangen, der Älteste mit 86 Jahren, der Jüngste mit sechs.