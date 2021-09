Wenn Star Wars und Marvel das Technikmuseum Speyer erobern

Im Technikmuseum in Speyer fand zum zweiten Mal ein Corona konformes Cosplay-Wochenende statt. Eigentlich findet in Speyer jedes Jahr ein Science-Fiction-Treffen statt, zu dem viele Besucher in authentisch nachgebildeten Kostümen kommen.

Die vielen Ausstellungsstücke zu Luft- und Raumfahrt im Technikmuseum Speyer bieten für die Sturmtruppler aus den Star-Wars-Filmen die perfekte Kulisse. SWR Cosplay ist die Abkürzung von "costume play" - eine Art Performancekunst, zu der sich die Personen als Film-, Comic- oder Fantasiecharaktere verkleiden. (Bild von früherem Treffen) Technikmuseum Speyer Die Kostümeteile schneidern und fertigen die Akteure dazu meistens selbst. Viele besuchen als Teil dieses Hobbies immer wieder "Conventions", als Zusammenfünfte für Liebhaber von Serien, Büchern, Comics und Filmen. Hier zum Beispiel Batman. SWR In den Innenräumen des Technikmuseums musste natürlich Maske getragen werden. Für viele Darsteller, wie diese Star-Wars-Charaktere, sowieso ein Bestandteil des Outfits. SWR Normalerweise finden bei den Science-Fiction-Treffen, zu denen bis zu 14.000 Leute kommen, auch Aktionen statt, bei denen die Menschen sich ballen... (Bild von früherem Treffen) Technikmuseum Speyer ... in diesem Jahr musste weiterhin noch auf Abstand geachtet werden. SWR Vorträge, Kostümpräsentationen und Fanfilm-Vorführungen konnten am Wochenende trotzdem stattfinden. Und ein Highlight seien wie immer die Besucher in Kostümen gewesen, so Corinna Siegenthaler vom Technikmuseum. SWR Nach der Ausstarahlung einer neuen Marvel-Serie von Disney, scheinen sich viele Besucher den gleichen Hauptcharakter Loki für ihr Kostüm ausgesucht zu haben. SWR Oft kommen Bekannte in gemeinsamen Kostümgruppen. SWR