per Mail teilen

Ein toter Baum, der bereits alle Blätter verloren hat, in der Ludwigshafener Rheinallee

Inzwischen ein häufiger Anblick in Ludwigshafen: gefällte, vertrocknete Bäume

Die heißen und trockenen Sommer machen den Bäume in Ludwigshafen zu schaffen. Viele vertrocknen einfach. Allein in diesem Jahr müssen in Ludwigshafen rund 1.000 Bäume gefällt werden.