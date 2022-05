Unendliche Weiten…wie fühlt es sich eigentlich an, durchs All zu schweben? Die Antwort gibt es am Samstag in Speyer: Gleich 12 Astronauten kommen ins Technikmuseum.

Eine Übersicht der Astronauten, die am Samstag nach Speyer ins Technik Museum kommen werden. Technik Museum Speyer Ulf Merbold war der zweite Deutsche im All. Er ist bislang der einzige Deutsche, der drei Mal im Weltraum war. Technik Museum Speyer Gerhard Thiele war Teil der Shuttle Radar Topography Mission, die im Jahr 2000 aus dem All achtzig Prozent der Landmasse der Erde kartografiert hat. Seine Leidenschaft hat er offenbar vererbt: Seine Tochter, die Meterologin Insa Thiele-Eich, steht auf der Kandidatenliste für einen Raumflug. Technik Museum Speyer Franz Viehböck ist der erste und bislang einzige österreichische Raumfahrer, daher rührt auch sein Spitzname "Austronaut". Technik Museum Speyer Claudie Haigneré war die erste Französin, die zu einer Mission ins All aufbrach. Technik Museum Speyer Insgesamt verbrachte Reiter 350 Tage im All. Er ist damit momentan der europäische Astronaut mit der meisten Erfahrung. 1995 stellte er mit 179 Tagen im Weltraum einen neuen Rekord auf der MIR auf. imago images IMAGO / agefotostock